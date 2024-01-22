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«Я хотел и хочу остаться в России». Шахматист Есипенко — о возможной смене гражданства

«Я хотел и хочу остаться в России». Шахматист Есипенко — о возможной смене гражданства
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Российский шахматист Андрей Есипенко рассказал, что не собирается менять спортивное гражданство.

В начале марта 2022 года Есипенко выступил против СВО на территории Украины, подписав открытое письмо 44 шахматистов Путину.

«Были разговоры, намёки, но напрямую предложений не было. Серьёзно я это никогда не обсуждал, так как не планирую менять федерацию. Я хотел и хочу остаться в России, поэтому разговоры никуда не заходили. Конечно, многие шахматисты сменили федерации. Я не осуждаю их выбор. Они решили так, а я решил по-другому», — рассказал Есипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

В ноябре 2023 года Есипенко в последнем туре Grand Swiss 2023 проиграл Гири и упустил путёвку в шахматный Турнир претендентов – 2024.

На 23-м чемпионате Европы по шахматам в 2023 году 21-летний гроссмейстер занял восьмое место из 11.

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