Российский шахматист Андрей Есипенко объяснил, почему Магнус Карлсен — лучший в мире

Российский шахматист Андрей Есипенко рассказал, почему норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен – лучший в мире.

«Меня удивляет стабильность Магнуса Карлсена. Каждый раз возникают мысли: «Ну, может, в этот раз что-то случится, у него турнир не пойдёт?», но второй год подряд на чемпионате мира по рапиду и блицу показывать такие результаты… Это меня восхищает!

В шахматах есть такое понятие, как «игра рукой». Это первый ход, который приходит тебе в голову, когда смотришь на позицию. Мне кажется, у Магнуса «игра рукой» сильно лучше, чем у всех остальных. У него в целом много сильных сторон. Карлсен – хороший дебютчик. Сейчас он будто бы отошёл от шахмат, в покер играет, в гольф, так что не знаю, как обстоят дела. Но раньше у него было много помощников, которые ставили ему сильный дебют. Мало у кого есть такие ресурсы, которые были доступны Магнусу. Он, в принципе, мог позволить себе кого угодно. Именно поэтому Карлсен хорош и в дебюте, и в эндшпиле, да и в целом, везде. Самое главное – это то, что он в том числе хорош и физически, что редкость для шахматиста. Это позволяет ему быть более выносливым. Вероятно, именно эта смесь всех компонентов помогает ему быть таким, каков он есть», — рассказал Есипенко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

За 2023 год Карлсен в августе выиграл Кубок мира по шахматам, а в декабре стал чемпионом мира по рапиду и блицу.