Российский шахматист Есипенко назвал более значимую цель, чем стать чемпионом мира

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко рассказал о главной цели в своей шахматной карьере.

«Моя цель – стать самым сильным шахматистом. Можно стать чемпионом мира, что было бы очень круто, но, как мы знаем, чемпион мира – не всегда самый сильный шахматист. Всё зависит от случая.

Безусловно, победа в турнире претендентов и чемпионском матче – тоже моя цель, но для меня более значимо стать сильнейшим гроссмейстером, хотя бы на каком-то отрезке. То есть хочется, чтобы люди понимали, что в данном отрезке времени ты самый сильный шахматист мира. Конечно, это суперсложно, но нет ничего невозможного! Буду стараться!» — сказал Есипенко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.