«ФИДЕ стоило ввести особые правила». Есипенко — о «набивании» рейтинга Фируджей

Российский шахматист Андрей Есипенко высказался о шахматном турнире в Шартре (Франция), участие в котором помогло Алирезе Фирудже отобраться в Турнир претендентов – 2024.

«Фирудже в середине декабря организовали турнир, куда позвали крепкого гроссмейстера 2550, который был ниже классом, чем Алиреза, и ещё двух шахматистов с более низким рейтингом. Фирудже нужно было выиграть все партии. Задача, конечно, непростая, но в первых шести матчах он одержал довольно лёгкие победы. Последнюю же партию Фируджа не выиграл каким-то образом.

Понятно, что ему просто дали шахматистов, которых нужно было обыграть. Мне это не понравилось, но, с другой стороны, в правилах ФИДЕ прописано, что ты просто должен набрать рейтинг, а каких-то запретных действий не указано. ФИДЕ стоило ввести какие-то особые правила, чтобы предотвратить подобные случаи.

Конечно, потом Фируджа сыграл на оупене в Руане и отобрался в турнир претендентов. К этому соревнованию у меня меньше вопросов, потому что в этом турнире он обыграл Гату Камского – сильного американского гроссмейстера, ранее выступавшего за СССР. К тому же Алиреза выиграл почти все партии – у него были всего одна-две ничьи, в нынешних реалиях это сложно сделать. Так что Фируджа – молодец!» — сказал Есипенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.