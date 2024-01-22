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Есипенко: я фанат Криштиану Роналду, априори поддерживаю команды, за которые он играет

Есипенко: я фанат Криштиану Роналду, априори поддерживаю команды, за которые он играет
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Российский шахматист Андрей Есипенко рассказал о своих предпочтениях в футболе, назвав любимый клуб и игрока.

«Арсенал» в футболе стоит особняком, это моя главная любовь. Мне интересно сейчас следить за «Байером», потому что команда уж больно хорошо играет. Раньше мне нравилась дортмундская «Боруссия». В Испании и Италии особо никто не нравится.

А вообще, я фанат Криштиану Роналду, поэтому априори поддерживал команды, за которые он играл. Когда он выступал за «Манчестер Юнайтед», пришлось даже за них немного… Это было тяжело (улыбается). Не сказать, что я именно за команду болел, скорее, хотел, чтобы у Криштиану всё было хорошо», — сказал Есипенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

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