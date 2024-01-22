В НФЛ определились полуфиналисты плей-офф

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Стали известны участники стадии 1/2 финала плей-офф Национальной футбольной лиги (НФЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами двух стадий розыгрыша, прошедших 14–16 и 21–22 января.

1/8 финала

«Хьюстон Тексанс» — «Кливленд Браунс» — 45:14;

«Канзас-Сити Чифс» — «Майами Долфинс» — 26:7;

«Баффало Биллс» — «Питтсбург Стилерз» — 31:17;

«Даллас Ковбойз» — «Грин-Бэй Пэкерс» — 32:48;

«Детройт Лайонс» — «Лос-Анджелес Рэмс» — 24:23;

«Тампа-Бэй Бакканирс» — «Филадельфия Иглз» — 32:9.

1/4 финала

«Балтимор Рэйвенс» — «Хьюстон Тексанс» — 34:10;

«Сан-Франциско Форти Найнерс» — «Грин-Бэй Пэкерс» — 24:21;

«Детройт Лайонс» — «Тампа-Бэй Бакканирс» — 31:23;

«Баффало Биллс» — «Канзас-Сити Чифс» — 24:27.

В полуфиналах, которые состоятся 28 и 29 января «Балтимор Рэйвенс» сыграет против «Канзас-Сити Чифс», а «Сан-Франциско Форти Найнерс» поспорит за выход в финал с «Детройт Лайонс».