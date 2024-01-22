Российскую бобслеистку Тамбовцеву дисквалифицировали на два года за допинг

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) на официальном сайте объявила о дисквалификации российской бобслеистки Анастасии Тамбовцевой за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации спортсменки составил два года.

В допинг-пробе российской бобслеистки был обнаружен препарат метилгексанамин (принадлежит к классу стимуляторов), запрещённый Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Отстранение Тамбовцевой от спорта продлится до 2 октября 2025 года. Спортсменка подала апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако суд оставил дисквалификацию в силе.

Напомним, Тамбовцева выступала на Олимпийских играх 2002, 2006 и 2010 годов. В 2014 году бобслеистка объявила о завершении профессиональной карьеры, а затем вошла в тренерский штаб сборной России.