Глава ОКР: спортсмен без флага не будет чувствовать за собой поддержку своей страны

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что выступление под одним флагом является самым важным фактором, который объединяет всех спортсменов.

«Самый важный фактор, который объединяет всех спортсменов, — это объединение вокруг флага. Каждый спортсмен мечтает добиться выдающихся результатов, представляя свою страну. Спортсмены — наиболее патриотически настроенная часть наших соотечественников, они всю жизнь тренируются и готовятся, чтобы выступить под государственным флагом своей страны и в случае победы услышать её гимн. Я уверен, что так есть и будет в будущем, потому что невозможно представить, что спортсмен индивидуально выступает на каких-то соревнованиях, тогда он будет выступать как одиночка, он не будет чувствовать за собой поддержку своей страны. А те, кто выступает с флагом и гимном, чувствуют это и будут передавать это своим детям.

Возможно, я говорю это уже с позиций 50-летнего человека, но тем не менее главная линия проходит с самого начала, когда человек начинает заниматься спортом и мечтать о победах на международной арене», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским атлетам выступать на Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. При этом спортсмены из России и Беларуси должны соблюсти ряд условий для получения лицензии на выступление, в том числе пройти квалификацию в своих видах спорта.

Ранее Поздняков заявил, что в ОКР уверены, что Россия сможет принять участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре (Сенегал) и летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе (США).