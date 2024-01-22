Бобслеистка Тамбовцева оспорила дисквалификацию за допинг в российском суде

Российская бобслеистка Анастасия Тамбовцева подала апелляцию на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о двухлетней дисквалификации в Московский городской суд, сообщает ТАСС.

Напомним, в допинг-пробе российской бобслеистки был обнаружен препарат метилгексанамин (принадлежит к классу стимуляторов), запрещённый Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Отстранение Тамбовцевой от спорта продлится до 2 октября 2025 года. Спортсменка подала апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако суд оставил дисквалификацию в силе.

«Теперь мы подали апелляцию в наш российский суд, чтобы хотя бы у себя в своей стране добиться справедливости. Слушания пройдут в Московском городском суде.

Меня дисквалифицировали на основании базы данных LIMS московской лаборатории, допинг-проба была взята в 2012 году во время тренировочных мероприятий на сочинской трассе, которая к тому времени ещё не прошла утверждение у международной федерации. Препарат, который у меня был обнаружен, тогда был разрешён к применению в тренировочный период. Однако в календаре, как оказалось, эти спуски значились как официальные соревнования, хотя никаких протоколов и других документов нет.

Я не могу исключать того, что этот препарат попал в мой организм через биологические активные добавки, экстракт герани. Почему я пошла в CAS? Мы сейчас находимся в таком положении, что нас постоянно шпыняют, а мы даже не пытаемся за себя побороться. В условиях, когда на нас накладывают всевозможные санкции, это для меня был принципиальный вопрос», — приводит слова Тамбовцевой ТАСС.

Напомним, Тамбовцева выступала на Олимпийских играх 2002, 2006 и 2010 годов. В 2014 году бобслеистка объявила о завершении профессиональной карьеры, а затем вошла в тренерский штаб сборной России.