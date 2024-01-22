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Ирина Винер и Евгений Плющенко получили удостоверения доверенных лиц Путина

Ирина Винер и Евгений Плющенко получили удостоверения доверенных лиц Путина
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер и двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко получили официальные удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина.

Мероприятие прошло в Москве, в избирательном штабе Путина в Гостином дворе. И Винер, и Плющенко присутствовали. Непосредственно удостоверения доверенным лицам вручали художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков и главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Стоит отметить, что, помимо Винер и Плющенко, это звание получили ещё 14 человек – деятели искусства, науки и бизнеса.

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