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Лёгкоатлетка Макаренко рассказала, почему её выгнали со спортивных сборов

Лёгкоатлетка Макаренко рассказала, почему её выгнали со спортивных сборов
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Российская лёгкоатлетка и бронзовый призёр чемпионата Европы Кристина Макаренко в своём телеграм-канале рассказала, что её выгнали со сборов за то, что она не хотела посещать построение в восемь утра.

«Сегодня нас выгнали со сбора: меня, Артема и Арсения. В этом сезоне я выиграла свой 14-й чемпионат России. Артём Макаренко наконец провёл полноценный сезон на барьерах и показал лучший результат сезона в России. А Арсений Елфимов выиграл многоборье. Наверное, этого недостаточно для того, чтобы спокойно тренироваться на сборах, так как мы не ходили на построение в восемь утра»— написала спортсменка в социальной сети.

Сейчас Макаренко находится на спортивных сборах в Новогорске, где они посвящают весь день тренировкам и восстановительным процедурам, а потом уезжают по домам. После этого лёгкоатлетка говорит, что желание тренироваться и выступать пропадает.

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