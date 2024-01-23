Ласицкене заявила, что отсутствие международных соревнований влияет на высоту её прыжков

Российская олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала победу во всероссийских соревнованиях по прыжкам в высоту «Мемориал В.М. Дьячкова и Н.Г. Озолина». Спортсменка прыгнула на 1,90 м.

«Я понимаю, откуда ждать результат. Но соревновательная практика сейчас не та, как бы ни старались мы с девочками соперничать, это не выводит меня на те мурашки, на те переживания. И опять же технически, физически сейчас пока что это мой уровень, не нужно сейчас себя ещё сильнее и глубже закапывать переживаниями, что я сегодня прыгнула всего лишь 1,90», — сказала Ласицкене в интервью ТАСС.

Напомним, в 2021 году спортсменка стала олимпийской чемпионкой в Токио по прыжкам в высоту. Ранее появлялась информация о том, что она планирует завершать спортивную карьеру, однако окончательное решение об уходе из профессионального спорта Ласицкене пока не приняла.