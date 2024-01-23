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Международная федерация шахмат запустит серию онлайн-турниров для женщин

Международная федерация шахмат запустит серию онлайн-турниров для женщин
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Сегодня, 23 января, Международная федерация шахмат объявила (ФИДЕ) о скором запуске серии онлайн-турниров «Женская среда» совместно с онлайн школой шахмат World Chess. Об этом сообщает пресс-служба ФИДЕ.

По словам организации серия турниров будет приурочена к расширению прав и возможностей женщин в шахматном мире, а также к 100-летию ФИДЕ. В турнире будут участвовать женщины, которые еженедельно (каждый среду) будут играть в шахматы на платформе онлайн школы.

Организаторы хотят предоставить возможность шахматисткам больше общаться, знакомиться и вместе профессионально расти. Особое внимание будет уделяться честной игре и строгое соблюдение правил ФИДЕ.

По итогу турнира будут разыграны призы на $1000, но в перспективе возможно увеличение призового фонда до $100 тыс.

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