Лёгкоатлетка Макаренко отказалась менять гражданство РФ

Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике и чемпионка России Кристина Макаренко не хотела бы менять гражданство из-за случившегося инцидента со сборами в Новогорске. Об этом она заявила в своих социальных сетях.

«Всем спасибо за совет смены гражданства, но этого не будет. Слишком сильно я люблю свой дом, своих родных и друзей. И моё отношение к мировому спорту очень изменилось.

Кстати, люди всегда видят негатив, но все забывают о том, как спортсмены говорили о чемпионате России в этом году, о том, какой забег был на Никольской и т.д. Люди видят только то, что хотят видеть" — написала многократная чемпионка России в своих социальных сетях.

Напомним, что ранее в своём телеграм-канале Макаренко рассказала, что её и ещё двоих спортсменов выгнали со сборов в Новогорске из-за того, что они не хотели посещать построение в восемь утра.