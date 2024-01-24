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Ян Непомнящий одержал победу над действующим чемпионом мира на турнире в Нидерландах

Ян Непомнящий одержал победу над действующим чемпионом мира на турнире в Нидерландах
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу над действующим чемпионом мира представителем Китая Дин Лижэнем в рамках 10-го тура международного шахматного турнира Tata Steel Chess — 2024, который проходит в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

Непомнящий играл белыми фигурами — Лижэнь сдался на 36-м ходу. После данной победы в активе россиянина 5,5 балла. В следующем туре Ян сразится с местным гроссмейстером Анишем Гири.

Нельзя не отметить, что в дебютном матче за шахматную корону в апреле 2023 года Лижэнь одолел именно Непомнящего. Встреча в Нидерландах стала лишь второй для шахматистов после финала ЧМ (Дин долгое время не играл после завоевания титула). В первой игре был зафиксирован ничейный результат.

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