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99-летняя канадская пловчиха побила три мировых рекорда

99-летняя канадская пловчиха побила три мировых рекорда
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99-летняя канадская пловчиха Бетти Брюссель побила три мировых рекорда в своей возрастной группе (100−104 года). Достижение было установлено во время соревнований в Сааниче (Канада). Она проплыла 400 метров вольным стилем почти на четыре минуты быстрее, чем предыдущий рекордсмен, сообщает The Guardian.

Брюссель также показала лучшее время в дисциплинах плавания на спине и брассом на 50-метровой дистанции. По окончании соревнований пловчиха заявила, что наслаждается любимым видом спорта и участие в соревнованиях приносит ей счастье.

Несмотря на свой возраст, Брюссель два раза в неделю тренируется в бассейне. Она занимается в упрощённом режиме в отсутствии тренера. Отметим, пловчиха имеет большое количество поклонников, с которыми регулярно проводит встречи.

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