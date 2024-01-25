Международная федерация парусного спорта допустила россиян до отбора к Олимпиаде-2024

Спортсмены из России и Беларуси смогут побороться за лицензии на Олимпиаду-2024 в Париже (Франция), сообщает пресс-служба Международной федерации парусного спорта (World Sailing).

Организация приняла решение допустить отстранённых из-за ситуации на Украине россиян и белорусов к участию в регате с символичным названием «Последний шанс», в рамках которой и будут разыграны олимпийские лицензии. Соревнования пройдут во Франции с 20 по 27 апреля.

В пресс-релизе World Sailing отмечается, что в случае успешной квалификации и соответствия критериям Международного олимпийского комитета (МОК) российские и белорусские спортсмены будут выступать в олимпийское регате в нейтральном статусе.

«World Sailing по‑прежнему рекомендует не допускать спортсменов с российским или белорусским паспортом к участию в соревнованиях или классах кроме тех, о которых сказано выше», — также отмечается в заявлении организации.