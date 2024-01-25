Тренер сборной Хорватии Перковац: меня критикуют полуграмотные люди

Главный тренер сборной Хорватии Горан Перковац подвёл итоги выступления своих подопечных на чемпионате Европы по гандболу, который проходит в Германии.

«Я думаю, меня поддерживает большинство. Получаю сотни сообщений от людей, которые хотят, чтобы я остался. И я обязательно сохраню пост. Честно говоря, вообще не читаю СМИ, мне всё равно, что там пишут. Меня критикуют полуграмотные люди, которые не имеют никакого отношения к гандболу. Я ставлю сборной оценку „отлично“. Да, мы не смогли обыграть Венгрию и Исландию, что стоило нам полуфинала, но с Францией, Испанией и Германией мы сыграли очень хорошо», — приводит слова Перковаца 24rakomet.

Напомним, сборная Хорватии заняла последнее место в своей группе.