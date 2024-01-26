Россиянин Абуладзе победил на этапе Гран-при по дзюдо в Португалии

Российский дзюдоист Яго Абуладзе, чемпион мира 2021 года и призёр чемпионатов Европы, одержал победу на этапе Гран-при, проходящем в Одивелаше (Португалия). Спортсмен, выступающий в весовой категории до 66 кг, в финальном поединке одолел представителя Азербайджана Яшара Наджафова. Бронзовые медали турнира завоевали азербайджанец Камран Сулейманов и японец Синсэи Хаттори.

Отметим, что в Португалии также завоевали медали российские дзюдоистки: Дарья Курбонмамадова выиграла серебряную медаль турнира в категории до 57 кг, а Глафира Борисова стала бронзовым призёром в категории до 52 кг.

Этап Гран-при по дзюдо в Одивелаше завершится в воскресенье, 28 января. На турнире спортсмены могут получить очки, необходимые для квалификации на Олимпийские игры в Париже (Франция).