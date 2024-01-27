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Сборные Франции и Дании сыграют в финале мужского чемпионата Европы по гандболу

Сборные Франции и Дании сыграют в финале мужского чемпионата Европы по гандболу
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В пятницу, 26 января, в Германии прошли полуфинальные матчи мужского чемпионата Европы по гандболу — 2024. По их итогам финалистами турнира стали сборные Франции и Дании.

Команда Франции в своём полуфинале обыграла сборную Швеции, являющуюся действующим чемпионом Европы, со счётом 34:30, на последней секунде основного времени сравняв счёт и вырвав победу в дополнительное время. Датчане же в своём матче одержали победу над немецкой сборной — 29:26.

Матч финала чемпионата Европы состоится в воскресенье, 28 января. Тогда же пройдёт встреча команд Германии и Швеции, в которой будут разыграны бронзовые медали турнира.

Отметим, что датчане в последний раз побеждали на чемпионате Европы в 2012 году, а французы — в 2014 году.

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