Исполком ВАДА вернул статус соответствия антидопинговому агентству КНДР

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) вернул статус соответствия антидопинговому агентству КНДР, сообщает пресс-служба ВАДА.

«10 января 2024 года руководство ВАДА представило комитету по проверке соответствия обновлённую информацию о выполнении условий восстановления. 15 января комитет согласился с руководством ВАДА в том, что условия были полностью выполнены», — говорится в сообщении агентства.

Напомним, в 2021 году антидопинговое агентство КНДР было признано несоответствующим кодексу ВАДА, что повлекло за собой запрет на выступление под национальным флагом.

Отмечается, что в настоящий момент всего три организации не соответствуют кодексу ВАДА. Это Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), Олимпийский совет Азии (ОСА) и Международная федерация фитнеса и бодибилдинга.