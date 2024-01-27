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Рашидов одержал победу на турнире Ярыгина в весе до 65 кг

Рашидов одержал победу на турнире Ярыгина в весе до 65 кг
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Российский борец вольного стиля и бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио Гаджимурад Рашидов стал победителем турнира по борьбе имени Ивана Ярыгина в Красноярске. Он участвовал в весовой категории до 65 кг.

В финале он одолел представителя Монголии Тулгу Тумур-Очира. У монгольского борца серебро, а бронзовые медали забрали российские спортсмены: Далгат Абдулкадыров и Арипгаджияв Абдулаев.

Напомним, что Кубок имени Ивана Ярыгина в этом году собрал рекордное количество стран-участниц. 24 страны стали гостями в Красноярске с 25 по 28 января. Последний рекорд был установлен в 2005 году, тогда приехала 21 страна.

В Красноярском крае также пройдут дисциплины кёрлинга и фристайла на Спартакиаде сильнейших — 2024.

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