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Россиянин Лаврентьев выиграл золото на этапе Гран-при по дзюдо в Португалии

Российский дзюдоист Данил Лаврентьев выиграл золотую медаль на этапе Гран-при, проходящем в Одивелаше (Португалия). Спортсмен победил в весовой категории до 73 кг, в финале турнира одолев призёра чемпионата Европы — 2023 испанца Сальвадора Касеса Року.

В данной весовой категории медаль получил ещё один российский спортсмен: Махмадмек Махмадбеков стал бронзовым призёром турнира. Также третье место занял японец Рюга Танака.

Отметим, что чемпион турнира «Большого шлема» Давид Карапетян (до 81 кг) и чемпионка России Дали Лилуашвили (до 63 кг) не смогли побороться за медали, завершив выступление на турнире во втором круге.

Напомним, этап Гран-при по дзюдо в Одивелаше завершится в воскресенье, 28 января. На турнире спортсмены могут получить очки, необходимые для квалификации на Олимпийские игры в Париже (Франция).