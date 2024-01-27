Дзюдоист Лаврентьев: ехал в Португалию только за золотом и готов был умереть за победу

Российский дзюдоист Данил Лаврентьев высказался о своей победе на этапе Гран-при в Португалии. Спортсмен выиграл золотую медаль соревнований в весовой категории до 73 кг.

«Я очень устал останавливаться в двух-трёх шагах от пьедестала, поэтому ехал в Португалию только за золотом и готов был умереть за победу. Полуфинал с Обидхоном Номановым из Узбекистана стал для меня как настоящий финал — терпели до последнего, и надо отдать должное сопернику, который держался до конца. Но сегодня был мой день. А в финале я настолько серьёзно готовился к поединку с японцем Рюгой Танакой, что даже не мог толком перестроиться (на встречу с испанцем Сальвадором Касесом Року — Прим. «Чемпионата»), но уверенность в победе была настолько сильной, что у меня всё получилось», — приводит слова спортсмена ТАСС.