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Дзюдоист Лаврентьев: ехал в Португалию только за золотом и готов был умереть за победу

Дзюдоист Лаврентьев: ехал в Португалию только за золотом и готов был умереть за победу
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Российский дзюдоист Данил Лаврентьев высказался о своей победе на этапе Гран-при в Португалии. Спортсмен выиграл золотую медаль соревнований в весовой категории до 73 кг.

«Я очень устал останавливаться в двух-трёх шагах от пьедестала, поэтому ехал в Португалию только за золотом и готов был умереть за победу. Полуфинал с Обидхоном Номановым из Узбекистана стал для меня как настоящий финал — терпели до последнего, и надо отдать должное сопернику, который держался до конца. Но сегодня был мой день. А в финале я настолько серьёзно готовился к поединку с японцем Рюгой Танакой, что даже не мог толком перестроиться (на встречу с испанцем Сальвадором Касесом Року — Прим. «Чемпионата»), но уверенность в победе была настолько сильной, что у меня всё получилось», — приводит слова спортсмена ТАСС.

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