«Для меня шахматы — это спорт». Карлсен — о том, почему не принимает творчество в партиях

Норвежский гроссмейстер, 16-й чемпион мира Магнус Карлсен рассказал о том, как, по его мнению, должны развиваться шахматы в будущем, и объяснил, почему не принимает творчество в этом виде спорта.

«Я думаю, что игрок №1 в мире должен быть хорош во всех форматах. И я думаю, что в будущем будет больше шахмат Фишера или других вариантов классических шахмат. А обычные шахматы будут более быстрыми. Будущее за ними.

Я не придаю особого значения оригинальности или творчеству. Для меня шахматы — это спорт. Речь идет о том, чтобы максимально увеличить шансы на достижение желаемых результатов. Творчество не про это. Я вообще не думаю, что я творческий человек», — приводит слова спортсмена Youtube-канал Chess.com.