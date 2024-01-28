Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Карлсен: когда играю, стараюсь использовать свои психологические преимущества

Карлсен: когда играю, стараюсь использовать свои психологические преимущества
Комментарии

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, 16-й чемпион мира по шахматам, рассказал, что мотивирует его играть и как он использует свои психологические преимущества в партиях.

«Я действительно люблю играть в шахматы, так что это меня мотивирует. Мотивация для меня сейчас не особо важна. Так что это совсем не проблема. Мне просто нравится играть.

Лично я знаю, что люди играют против меня по-другому, чем против некоторых других. Может быть, иногда они ведут себя немного более пассивно, немного более настороженно. Определенно когда я играю, я стараюсь использовать психологические преимущества, которые у меня есть. Я стараюсь надавить чуть сильнее», — приводит слова спортсмена Youtube-канал Chess.com.

Материалы по теме
Ян Непомнящий буквально разорвал Дин Лижэня. Отомстил за поражение в титульном матче?
Ян Непомнящий буквально разорвал Дин Лижэня. Отомстил за поражение в титульном матче?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android