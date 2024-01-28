Карлсен: когда играю, стараюсь использовать свои психологические преимущества

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, 16-й чемпион мира по шахматам, рассказал, что мотивирует его играть и как он использует свои психологические преимущества в партиях.

«Я действительно люблю играть в шахматы, так что это меня мотивирует. Мотивация для меня сейчас не особо важна. Так что это совсем не проблема. Мне просто нравится играть.

Лично я знаю, что люди играют против меня по-другому, чем против некоторых других. Может быть, иногда они ведут себя немного более пассивно, немного более настороженно. Определенно когда я играю, я стараюсь использовать психологические преимущества, которые у меня есть. Я стараюсь надавить чуть сильнее», — приводит слова спортсмена Youtube-канал Chess.com.