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Гандболисты ЦСКА нанесли поражение «СГАУ-Саратов» в матче Суперлиги

Гандболисты ЦСКА нанесли поражение «СГАУ-Саратов» в матче Суперлиги
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Вчера, 27 января, в матче чемпионата России среди мужчин гандболисты московского ЦСКА уверенно переиграли «СГАУ-Саратов» из Саратова. Встреча завершилась со счётом 36:28 в пользу московской команды.

Самым результативным игроком матча стал гандболист хозяев Сергей Иванов, семь раз поразивший ворота соперников.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 18 января

ЦСКА — «СГАУ-Саратов» — 36:28 (21:12) (С.Иванов — 7, Салимов — 7, Рудь — 6, Гончаренко — 5).

На данный момент армейцы уверенно лидируют в турнирной таблице Суперлиги, имея 31 очко после 16 матчей. Второе место занимают «Чеховские медведи» (24 очка после 15 игр). Третьими идут «Пермские медведи» (23 очка после 15 матчей).

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