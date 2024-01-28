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«Она мне расправила крылья за спиной». Гимнастка Татарева – об Ирине Винер

«Она мне расправила крылья за спиной». Гимнастка Татарева – об Ирине Винер
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева рассказала об отношениях с главой Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ириной Винер.

«Я очень люблю Ирину Александровну. Она помогла мне, когда мне нужна была поддержка. Она мне расправляла крылья за спиной перед второй Олимпиадой, когда я переживала потерю брата, когда моя мамочка серьёзно заболела. Я была тогда на грани того, чтобы завершить карьеру, а Ирина Александровна подобрала очень важные и нужные слова. Она всегда подбирает те слова, которые необходимы в сложные периоды жизни.

Сейчас я работаю с ней. Для меня это очень важно и ценно, ведь я равняюсь на Ирину Александровну. Для меня она всегда является примером подражания», — сказала Татарева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

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