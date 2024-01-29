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Данил Лысенко: здорово, что на наших стартах могут выступать иностранцы

Данил Лысенко: здорово, что на наших стартах могут выступать иностранцы
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Действующий чемпион России в прыжках в высоту Данил Лысенко завяил, что отсутствие международных соревнований не является большой проблемой для спортсмена.

«Я не расстраиваюсь особо от того, что в этом сезоне останусь без международных стартов, я ещё с прошлого лета знал, что так произойдёт. Здесь будем прыгать и рекорды России ставить. Здорово, что теперь на наших стартах могут выступать иностранцы. Турки выступали у нас прошлым летом, сегодня с Максимом Недосековым из Белоруссии, с которым мы очень дружим, соперничал», — приводит слова Лысенко источник.

Напомним, с марта 2022 года после обострения ситуации на Украине Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на турнирах под своей эгидой.

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