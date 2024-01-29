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Олимпийская чемпионка ответила, помогает ли Ирина Винер гимнасткам выбирать партнёров

Олимпийская чемпионка ответила, помогает ли Ирина Винер гимнасткам выбирать партнёров
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева рассказала, помогает ли глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер спортсменкам выбирать партнёров.

«Раз на раз не приходится. Но да, она может дать оценку парню или сказать ему: «Ты давай, береги её, иначе я тебе наваляю, если обидишь мою девочку» (смеётся). Она может так сделать, но всё равно каждый человек выбирает себе спутника сам и Ирина Александровна уважает этот выбор. Конечно, если ей прям сильно что-то не понравится, то она за словом в карман не полезет и скажет всё напрямую (улыбается)», — рассказала Татарева в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Татарева является победительницей многоборья (группы) на Олимпийских играх – 2016 в Рио-де-Жанейро, а также серебряным призёром многоборья (группы) на Олимпийских играх в Токио (2020).

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