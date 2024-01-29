Олимпийская чемпионка Татарева: у нас очень крутые девочки, только дайте им выступить!

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева высказалась о нынешнем уровне российских гимнасток.

«У нас сильнейшая тренерская школа, сильнейшая скамейка запасных. Ирина Александровна очень серьёзно готовит всех девочек даже сейчас, когда, казалось бы, нет важнейших стартов. Подготовка проходит на очень серьёзном уровне. Если наша гимнастка в любой момент выйдет на международный турнир и будет соперничать с лучшими спортсменами, она не проиграет. У нас высокая планка и не скажу, что она понизилась в связи с этой ситуацией, она, скорее, в два раза выросла! Ирина Александровна очень грамотно выстраивает подготовку: меняет правила, усложняет их. У нас очень крутые девочки, только дайте им выступить, и они покажут себя», — сказала Татарева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.