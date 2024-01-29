Брат Садулаева — о травме брата: я сам доктор и понимаю, какой сложной была его операция

Анвар Садулаев, старший брат двукратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира по борьбе Абдулрашида Садулаева, рассказал о сложной операции брата перед победой на 35-м международном турнире памяти Ивана Ярыгина.

Напомним, борец получил травму шеи на прошлогоднем чемпионате мира по борьбе в Сербии во время полуфинального поединка с представителем Бахрейна Ахмедом Тажудиновым.

«Он очень хотел уже в январе бороться на ярыгинском турнире, хотя и психологически было сложно. Доктор сказал: если будешь выполнять все рекомендации, сможешь бороться уже через четыре месяца, он нам гарантировал. Рашид не стал падать духом, начал работать. Я сам доктор, я понимаю, насколько была сложная операция и какая у него непростая травма. И сегодня я больше беспокоился не за результат, а за его здоровье. Но если Рашид на ковре, если он поставил себе цель войти в историю — он всё сможет. Да он и так в истории — но всегда хочется достичь того, что ещё не достигнуто. А как будет — на то воля Всевышнего», — приводит слова Садулаева пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.