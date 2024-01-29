Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видео: Тейлор Свифт и Трэвис Келси поцеловались на поле после выхода «Чифс» в Супербоул

Американская певица Тейлор Свифт тепло поздравила возлюбленного, игрока команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси с выходом в финал конференции лиги НФЛ (Супербоул).

Напомним, «Чифс» в финале своей конференции на выезде обыграли «Балтимор Рейвенс» со счётом 17:10.

После поединка Тейлор, следившая за игрой в VIP-ложе, спустилась на поле и поздравила тайт-энда «Канзаса», заключив его в свои объятия. Трэвис в ответ поцеловал Свифт на глазах у всего стадиона.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео трогательного момента.

Отметим, что в финале НФЛ «Чифс» сыграют с «Сан-Франциско», главная встреча сезона назначена на 11 февраля.

Об отношениях Свифт и Келси стало известно осенью 2023 года. Отношения с Тейлор стремительно увеличили узнаваемость футболиста.