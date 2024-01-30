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В Москве пройдёт легкоатлетический турнир «Русская зима»

В Москве пройдёт легкоатлетический турнир «Русская зима»
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3 февраля в легкоатлетическом манеже МГСУ состоятся ежегодные международные соревнования.

«Русская зима» – одно из крупных событий в мире лёгкой атлетики, которое пройдёт уже в 33-й раз. В соревнованиях этого года примут участие около 150 спортсменов из России, Республики Беларусь и Казахстана.

Фото: Департамент спорта г. Москвы

Участниками турнира в разные годы становились такие известные спортсмены, как Ирина Привалова, Мария Ласицкене, Юрий Борзаковский, Елена Исинбаева, Анжелика Сидорова и другие.

Фото: Департамент спорта г. Москвы

Начало соревнований — в 13:50.

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