В Москве пройдёт легкоатлетический турнир «Русская зима»

3 февраля в легкоатлетическом манеже МГСУ состоятся ежегодные международные соревнования.

«Русская зима» – одно из крупных событий в мире лёгкой атлетики, которое пройдёт уже в 33-й раз. В соревнованиях этого года примут участие около 150 спортсменов из России, Республики Беларусь и Казахстана.

Фото: Департамент спорта г. Москвы

Участниками турнира в разные годы становились такие известные спортсмены, как Ирина Привалова, Мария Ласицкене, Юрий Борзаковский, Елена Исинбаева, Анжелика Сидорова и другие.

Фото: Департамент спорта г. Москвы

Начало соревнований — в 13:50.