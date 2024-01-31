Путин: без российских атлетов многие крупные соревнования становятся ущербными

Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта РФ должны окончательно определиться по вопросу об участии российских спортсменов в Олимпиаде в условиях дискриминации, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами в Гостином дворе в Москве сегодня, 31 января.

«Я понимаю всё, что связано с участием или неучастием, дискриминацией наших спортсменов высоких достижений в международных соревнованиях. Сейчас, мне кажется, и говорить об этом не нужно. Это наш Олимпийский комитет и Минспорта должны определиться окончательно, что делать и что не делать в этом отношении», — сказал Путин.

Путин также заявил, что Россия будет придерживаться принципов олимпизма и всячески поддерживать спорт, а также развивать собственные площадки. По его словам, без российских спортсменов крупные соревнования становятся ущербными и неинтересными.

Президент добавил, что в ВАДА у чиновников скоро заканчивается срок работы, и поэтому они сейчас делают всё, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает. Он также подчеркнул, что любые ограничения в спорте — это ограничения прав человека, спорт великих достижений очень коммерциализирован.