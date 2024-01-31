Олимпийский чемпион по борьбе Сидаков пропустит чемпионат Европы — 2024 из-за травмы

Олимпийский чемпион 2020 года, трёхкратный чемпион мира по борьбе россиянин Заурбек Сидаков пропустит грядущий чемпионат Европы, который пройдёт с 12 по 18 февраля, из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов.

«Сидаков не успеет восстановиться к чемпионату Европы. Претендентов (на его замену) двое — в Бухарест поедет либо Давид Баев, либо Магома Дибиргаджиев — это те борцы, которые уступили победителю Кубка Ивана Ярыгина Магомедхабибу Кадимагомедову.

В первую очередь Артур Найфонов и Абдулрашид Садулаев поедут на чемпионат Европы. До лицензионного турнира время ещё есть, поездка в Баку в апреле, и им нужно быть в форме к тому времени», — сказал Гацалов в интервью пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.