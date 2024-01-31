Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олимпийский чемпион по борьбе Сидаков пропустит чемпионат Европы — 2024 из-за травмы

Олимпийский чемпион по борьбе Сидаков пропустит чемпионат Европы — 2024 из-за травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года, трёхкратный чемпион мира по борьбе россиянин Заурбек Сидаков пропустит грядущий чемпионат Европы, который пройдёт с 12 по 18 февраля, из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов.

«Сидаков не успеет восстановиться к чемпионату Европы. Претендентов (на его замену) двое — в Бухарест поедет либо Давид Баев, либо Магома Дибиргаджиев — это те борцы, которые уступили победителю Кубка Ивана Ярыгина Магомедхабибу Кадимагомедову.

В первую очередь Артур Найфонов и Абдулрашид Садулаев поедут на чемпионат Европы. До лицензионного турнира время ещё есть, поездка в Баку в апреле, и им нужно быть в форме к тому времени», — сказал Гацалов в интервью пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.

Материалы по теме
Российские борцы начинают путь на Олимпиаду. Первая важная остановка — Кубок Ивана Ярыгина
Российские борцы начинают путь на Олимпиаду. Первая важная остановка — Кубок Ивана Ярыгина
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android