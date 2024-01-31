В Федерации прыжков в воду России отреагировали на случай домогательства тренера

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин заявил, что 61-летний тренер Павел Мяукин отстранён от работы в национальной команде после обвинений в домогательствах.

Напомним, победительница Международного фестиваля университетского спорта 2023 года, призёр чемпионата России Мария Бруенок ранее заявила, что Мяукин присылал ей сообщения «эротического характера», проявлял к ней повышенный интерес, не связанный со спортивной деятельностью, и даже предпринимал попытку физического воздействия.

«Мы в курсе этой ситуации, в федерации создана специальная комиссия, которая занимается расследованием данного инцидента. Считаю, что подобные взаимоотношения тренера и спортсмена непозволительны и противоречат морально-этическим нормам. Мяукин больше не работает тренером сборной России», — приводит слова Дружинина Metaratings.ru.