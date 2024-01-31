Чудинов: если бы наши саночники участвовали в международных стартах, мы бы всех победили

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов заявил, что в случае допуска к международным соревнованиям российские саночники смогли бы победить всех соперников.

«У нас тренировки и соревнования проходят на трассе в Сочи — одной из лучших в мире. Зимний сезон начался в ноябре, перемен у нас нет, все лидеры остались в строю. Что касается формы спортсменов — мы на своей трассе показываем результаты в нескольких десятых секунды от рекордов трассы, что говорит о нашем высоком уровне готовности. И скажу так: по объёму накопленной спортивной злости, если бы сейчас стало возможным наше участие в международных соревнованиях, то мы разорвали бы всех в клочья.

Честно скажу, до Нового года я заставлял себя смотреть соревнования по санному спорту. Но мировой спорт не является таковым без России. Большого интереса к международным соревнованиям у меня нет, это пресно, невкусно и неазартно. Мы ничего не пропускаем и работаем в правильном направлении. Продвигаем собственные старты, и на подходе у нас есть очень интересная молодёжь. И какой же это чемпионат мира без наших спортсменов, самых главных лидеров и конкурентов», – приводит слова Чудинова на пресс-конференции «РИА Новости Спорт».

Напомним, в марте 2022 года Международная федерация санного спорта (FIL) отстранила россиян от участия в международных соревнованиях и запретила проведение турниров под своей эгидой на территории России. Летом 2023 года отстранение было продлено.