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Представитель МИД Захарова: запрет Латвии играть со сборными России — проявление расизма

Представитель МИД Захарова: запрет Латвии играть со сборными России — проявление расизма
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение правительства Латвии на законодательном уровне запретить сборным своей страны проводить матчи с командами России и Беларуси.

«Это проявление расизма — ненависть на национальной почве. Нацизм в чистом виде», — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, поправки к закону о спорте Латвии были приняты сегодня, 1 февраля. На территории страны официально запрещено проводить соревнования с участием спортсменов из России или Беларуси. Кроме того, латвийским спортсменам запрещено играть с упомянутыми сборными на территории других государств. Цель закона — подчеркнуть солидарность с Украиной.

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