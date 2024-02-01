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Вице-чемпион Олимпийских игр — 1960 легкоатлет Мишель Жази скончался в возрасте 87 лет

Вице-чемпион Олимпийских игр — 1960 легкоатлет Мишель Жази скончался в возрасте 87 лет
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Многократный мировой рекордсмен, двукратный чемпион Европы и вице-чемпион Олимпийских игр — 1960 на дистанции 1500 метров французский легкоатлет Мишель Жази скончался в возрасте 87 лет, сообщает L'Equipe со ссылкой на его окружение.

31 января Жази был госпитализирован в Даксе. Сегодня, 1 февраля, прославленного французского спортсмена не стало.

На счету Мишеля Жази девять мировых рекордов и 18 рекордов Европы в беге на средние и длинные дистанции. На Олимпийских играх 1960 года в Риме Жази стал вторым в беге на дистанции 1500 метров, а также завоевал золотые медали в беге на 1500 метров и 5000 метров на чемпионатах Европы 1962 и 1966 годов. В то время чемпионаты мира по лёгкой атлетике не проводились.

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