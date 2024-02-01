Колобков заявил, что МОК должен наказать Латвию после отказа от игр с Россией

Бывший министр спорта Российской Федерации, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков отреагировал на поправки в законе Латвии, которые запрещают своим национальным сборным играть с командами России и Беларуси.

«У нас есть много прецедентов в международной спортивной политике, когда подобное трактуется как вмешательство государства в дела общественных организаций. Потому что сборные у нас формируют национальные федерации, развивают виды спорта они же, а комплектуют команды на Олимпиаду олимпийские комитеты стран. Министерство спорта Украины уже пыталось сделать что-то подобное, но МОК выступил по этому поводу, и украинцы быстро отменили свои решения, понимая, что они на пороге дисквалификации. И сейчас МОК не просто должен выступить, он должен автоматически вынести санкции. Если этого не произойдёт, то Международный олимпийский комитет распишется в своей политизированности, трусости и предвзятости», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Напомним. сегодня, 1 февраля, латвийцы приняли поправки к закону о спорте. Теперь на территории страны официально запрещено проводить соревнования с участием спортсменов из России или Беларуси. Кроме того, латвийским спортсменам запретили играть с упомянутыми сборными на территории других государств.