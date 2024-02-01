Сборная России по гандболу проведёт в марте суперсерию со сборной Беларуси

Сборная России по гандболу проведёт в марте серию из трёх товарищеских встреч со сборной Беларуси.

Противостояние начнётся 13 марта в Казани, после чего продолжится 15 марта в Москве. Последний матч суперсерии запланирован на 17 марта в подмосковном городе Чехов.

Перед этим россияне проведут учебно-тренировочный сбор в Новогорске. Также сообщается, что состав национальной команды будет опубликован в конце февраля. 11 марта российские гандболисты отправятся в столицу Татарстана для дальнейшей подготовки к играм. Об этом сообщила Федерация гандбола России.

Напомним, в ноябре 2023-го суперсерию принимали города Беларуси — Могилёв, Гомель и Минск. Сборная России потерпела три поражения во всех трёх матчах суперсерии.