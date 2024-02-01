Мужская сборная России по мини-футболу обыграла Узбекистан в первом товарищеском матче

Мужская сборная России по мини-футболу одержала победу в товарищеском матче с командой Узбекистана в рамках учебно-тренировочного сбора, который проходит в Нижнем Новгороде на домашней площадке «Торпедо». Поединок завершился со счётом 4:2 в пользу подопечных Бесо Зоидзе. Дублем отметился Янар Асадов.

Команды России и Узбекистана встретятся там же, в Нижнем Новгороде, повторно 3 февраля. Встреча начнётся в 15:00 мск.

Мини-футбол. Товарищеская встреча. Мужчины

Россия – Узбекистан – 4:2.

Отметим, что национальная команда Узбекистана занимает 25-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда России отстранена от соревнований под эгидой ФИФА из-за ситуации на Украине. Сегодня, 1 февраля, россияне провели первый домашний матч с 2021 года.