Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ахаимова объявила о завершении карьеры

Российская гимнастка Лилия Ахаимова, которая на Олимпиаде-2020 в Токио завоевала золотую медаль в командном многоборье, объявила о завершении карьеры.

«Я хочу объявить о завершении спортивной карьеры. Это был долгий, сложный и безумно интересный путь. Все началось в 5 лет во Владивостоке, когда родители меня привели в зал спортивной гимнастики, и я влюбилась. На моем пути было много побед, но было и много поражений. В моменты, когда было очень трудно, ты полагаешься только на себя, берёшь всю волю в кулак и идёшь до победного, потому что есть мечта и цель. За 20 лет карьеры я убедилась, что невозможное возможно. На Олимпийских играх в Токио мы сотворили историю. Теперь с таким девизом я иду дальше по жизни. Спасибо моим тренерам, родителям, друзьям, команде и всем тем, кто проходил со мной этот тернистый путь. Гимнастика дала мне не только награды, но и большую школу жизни. Это была незабываемая глава, но пришло время перевернуть страницу. На данный момент я занимаюсь развитием спорта, а еще создаю свою семью», — сказала Ахаимова в видеоролике с заявлением.

Кроме золота Игр-2020, в активе Ахаимовой два серебра чемпионатов мира — 2018, 2019 в команде и золото чемпионата Европы — 2018 в команде.