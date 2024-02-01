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«Хотят угодить США и Европе». Ишмуратова — об отказе Латвии играть с Россией и Беларусью

«Хотят угодить США и Европе». Ишмуратова — об отказе Латвии играть с Россией и Беларусью
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова отреагировала на поправки в законе Латвии, которые запрещают своим национальным сборным играть с командами России и Беларуси.

«Чтобы расти и развиваться в любом виде спорта, нужно соревноваться с сильными. У нас есть многие виды спорта, в которых наши спортсмены являются сильнейшими в мире. На мой взгляд, какая‑то популистская поправка. Видимо, хотят угодить США и Европе», — сказала Ишмуратова в интервью «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 1 февраля, латвийцы приняли поправки к закону о спорте. Теперь на территории страны официально запрещено проводить соревнования с участием спортсменов из России или Беларуси. Кроме того, латвийским спортсменам запретили играть с упомянутыми сборными на территории других государств.

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