Родионенко: Ахаимова всегда сможет поработать тренером. Она целеустремленная девочка

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала новость о завершении карьеры олимпийской чемпионки Лилии Ахаимовой.

«Сейчас она официально объявила, а не тренируется уже, по‑моему, год. Всему своё время. Думаю, что всё у Лилии будет нормально. Будущее в её руках, зависит от желания, она всегда сможет поработать тренером. Она целеустремленная девочка», — сказала Родионенко в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Ахаимова является олимпийской чемпионкой Игр-2020 в Токио. Она завоевала золотую медаль в командном многоборье. Кроме того, в активе Ахаимовой два серебра чемпионатов мира — 2018, 2019 в команде и золото чемпионата Европы — 2018 в команде. Спортсменка объявила о завершении карьеры сегодня, 1 февраля.