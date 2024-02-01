Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Родионенко: Ахаимова всегда сможет поработать тренером. Она целеустремленная девочка

Родионенко: Ахаимова всегда сможет поработать тренером. Она целеустремленная девочка
Аудио-версия:
Комментарии

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала новость о завершении карьеры олимпийской чемпионки Лилии Ахаимовой.

«Сейчас она официально объявила, а не тренируется уже, по‑моему, год. Всему своё время. Думаю, что всё у Лилии будет нормально. Будущее в её руках, зависит от желания, она всегда сможет поработать тренером. Она целеустремленная девочка», — сказала Родионенко в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Ахаимова является олимпийской чемпионкой Игр-2020 в Токио. Она завоевала золотую медаль в командном многоборье. Кроме того, в активе Ахаимовой два серебра чемпионатов мира — 2018, 2019 в команде и золото чемпионата Европы — 2018 в команде. Спортсменка объявила о завершении карьеры сегодня, 1 февраля.

Материалы по теме
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ахаимова объявила о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android