«Чем ущербнее статус страны, тем они злее». Мамиашвили — об отказе Латвии играть с Россией

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировала на поправки в законе Латвии, которые запрещают своим национальным сборным играть с командами России и Беларуси.

«Маски сброшены. С этим придётся жить. К сожалению, чем ничтожнее, чем ущербнее, без обиды, статус страны, в политическом, экономическом, спортивном плане, тем они злее и агрессивнее. Поэтому нам надо быть сильными, чтобы к такому маразму отнестись с понимаем. Я убежден, что это не мнение тех, в чей адрес это направлено, речь о спортсменах страны. Я убежден, что основная масса хочет состязаться в честной борьбе, общаться. Задача руководителям этих стран поставлена, это оголтелое отношение», — сказал Мамиашвили в интервью «РИА Новости».

Напомним, сегодня, 1 февраля, латвийцы приняли поправки к закону о спорте. Теперь на территории страны официально запрещено проводить соревнования с участием спортсменов из России или Беларуси.