Сборная России по пляжному футболу разгромила ОАЭ в товарищеском матче

Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой ОАЭ во втором товарищеском матче. Встреча, прошедшая в комплексе Ассоциации футбола ОАЭ в Дубае, завершилась со счётом 10:4 в пользу российских футболистов.

В составе сборной России пента-трик оформил футболист Амадиус Виноградов, дублями отметились Артём Волошин и Дмитрий Фролов, а ещё один гол забил Андрей Котенев.

Напомним, первый товарищеский матч России и ОАЭ в рамках учебно-тренировочных сборов состоялся 31 января. Тогда россияне обыграли соперников со счётом 7:2.

В прошлом году российские «пляжники» сыграли 26 матчей и одержали победу в 23 из них. Ранее главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв подвёл итоги прошедшего года.