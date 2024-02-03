Ирландия обыграла Францию в матче открытия Кубка шести наций — 2024

Национальная команда Ирландии одержала победу над сборной Франции по регби в первом матче розыгрыша Кубка шести наций — 2024, стартовавшего в пятницу, 2 февраля.

Матч, прошедший в Марселе (Франция), завершился уверенной победой гостей со счётом 38:17. Также в 1-м туре соревнований Италия сыграет против Англии, а сборная Уэльса встретится с командой Шотландии. Оставшиеся матчи 1-го тура Кубка шести наций пройдут в субботу, 3 февраля. Турнир, проходящий по круговой системе и состоящий из пяти туров, продлится до 16 марта.

Действующим обладателем трофея является сборная Ирландии по регби. В розыгрыше Кубка наций — 2023 ирландцы одержали пять побед из пяти возможных. Для команды этот титул стал 15-м за историю проведения турнира.