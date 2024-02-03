Ниманн — о заявлении шахматного клуба Сент-Луиса: они намерены разрушить мою карьеру

Американский шахматист Ханс Ниманн отреагировал на заявление шахматного клуба Сент-Луиса об отказе от приглашения спортсмена на турниры под своей эгидой. Причиной принятия такого решения, по утверждению руководства клуба, стало неподобающее поведение шахматиста.

«Я просто хотел бы сразу пояснить, насколько это совершенно неверно. Я опубликую полное подробное видео, охватывающее весь период с осени 2022 года, и то, как с тех пор со мной обращался шахматный клуб Сент-Луиса. За весь 2023 год я получил 0 приглашений на турниры и месяцами не мог получить даже ответа на письмо или звонок. Незадолго до чемпионата США меня заверили, что я не внесён в «чёрный список» клуба и получу приглашения в 2024 году. Меня заверили, что у меня хорошие отношения с клубом, и мне никогда не сообщалось о каком-либо «неподобающем поведении или грубых комментариях», — написал Ниманн в соцсети X (ранее Twitter).

Также спортсмен объяснил претензии со стороны шахматного клуба отказом от одного интервью во время чемпионата США и рассказал о принесённых им извинениях.

«После нескольких недель игнорирования электронных писем и звонков они пошли дальше и опубликовали это письмо после того, как я попытался разрешить ситуацию в частном порядке. Похоже, они намерены разрушить карьеру одного из самых ярких талантов Америки», — добавил Ниманн.